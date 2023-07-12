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إمام عاشور يرد على توقيعه للأهلي بصورة ساخرة

إمام عاشور يرد على توقيعه للأهلي بصورة ساخرة

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إمام عاشور
الأربعاء، 12-07-2023 07:18 ص

 


نشر امام عاشور صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.


وظهر امام عاشور في الصورة وهو يأكل عنب واكتفى بوضع إيموشن يبتسم فقط على الصورة، ليقوم بعدها بحذفها.


وعلق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق سيكون في الأهلي بعد الأخبار الكثيرة المنتشرة على السوشيال ميديا


وقال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن الأهلي لا يتحدث عن شيء خاص بالتعاقدات، وخطة الأهلي، وأن الأهلي لديه خطط يسير عليها.


 


وأضاف عدلي القيعي، خلال تصريحات تليفونية، أن الأهلي لا يرد على التوقعات، و التكهنات، التي تصدر من البعض، ولكن الأهلي يعمل من أجل النادي.


 


موعد الإفصاح عن التعاقد


وأشار عدلي القيعي، إلي أن كل ما نفكر فيه فهو ملك الأهلي، ولكن ما يتم ونتعاقد معه بخصوص الصفقات هو ملك الجميع، وأن إمام عاشور لاعب مهم، وأنه يحق للجميع التعاقد معه.

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