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إمام عاشور يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع بعد توقيعه للأهلي

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امام عاشور
الثلاثاء، 11-07-2023 07:32 ص

قام امام عاشور نجم الزمالك السابق ، بقفل حسابه الشخصي عبر الفيس بوك والغاء خاصية التعليق على الصور  عبر حسابه الشخصي انستجرام خاصة مع اقترابه اعلان انضمامه للاهلي .


ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.


ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.


ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.

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