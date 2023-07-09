كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي صدر ضده، قرار بالعزل مؤخرا، عن تلقيه قضايا جدد من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

قال مرتضى منصور خلال فيديو عبر قناة الزمالك: "انهاردة كان عندي ثلاثة قضايا جداد من محمود الخطيب والمحامي بتاعه، وأنا بقول الدنيا كدا مش هتمشي، وهي هي نفس القضايا اللي باخد فيها براءات، بس الدنيا مش هتمشي كدا".

أضاف "منصور": "أنا مواطن وليا سؤال، البيان الذي تقدم ضد محمود الخطيب، أن حصل على 228 مليون و500، من تركي أل الشيخ، من حقي أعرف أتحفظ ليه؟ مع أن كل الأجهزة قالت حصل".

أضاف: "الناس اللي قالوا السنادي كانت وحشه، هو البطولة الأفريقية ضاعت أزاي؟ مش كان رئيس النادي محبوس، طيب اللاعبين هتلعب أزاي؟".

أتم حديثه: "كل شوية عزل رئيس النادي، وسايب الثاني طايح، ومن حقي كمواطن معرفة لماذا تم حفظ القضية ضد محمود الخطيب؟ مش معقول أنا كل يوم في المحاكم".