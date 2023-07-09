بعدما وافق.. إمام عاشور يضع شرطًا وحيدًا للانتقال للأهلي

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالي والزمالك سابقا كواليس جديدة بخصوص انتقاله للنادي الأهلي.

وأكد المصدر- وفق مصراوي- أن إمام عاشور وافق من حيث المبدأ على كافة التفاصيل المادية المعروضة عليه من النادي الأهلي، لكن اشترط تخليصه من نادي ميتلاند الدنماركي الحالي.

وأوضح المصدر، أن يحيى علي وكيل إمام عاشور يسعى خلال تلك الفترة على إنهاء التعاقد مع ميتلاند الدنماركي لاستكمال صفقة انتقاله للأهلي.

وانتشرت بعض الأنباء المتداولة حول سعي نادي بيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور خلال تلك الفترة، لكن هاني سعيد قال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم نعقد جلسات مع إمام عاشور حتي الآن للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولكن إمام لاعب مميز .