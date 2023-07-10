رسميًا.. إمام عاشور في الأهلي بعد مباراة الزمالك

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إمام عاشور نجم الزمالك السابق.

وكتب ربيع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رسميا الاهلي يتعاقد مع امام عاشور و الاعلان بعد مباراة الزمالك.

وشهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات في صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "دلوقتي في سيناريو بيتعمل للإعلان عن صفقة اللاعب المنتظر و هيتصور و فيه لاعب اعتزل هيكون موجود في البرومو اللي بيتم تصويره"

ويأتي تحرك مسئولي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ضم اللاعب، ليكون بديلا لحمدي فتحي في وسط الملعب الذي رحل إلى الوكرة القطري.