وزير الرياضة: سعداء بالبطل بيج رامي ونشكر أسرته

الخميس، 24-12-2020
05:44 م
أحمد سالم
أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بإنجاز البطل المصري بيج رامي
، مشيرًا إلى أن مصر ظهر كل المصريين.
وقال د. أشرف صبحي خلال المؤتمر: "نشكر أسرة كابتن رامي على مساندتها للبطل ولا بد من معرفة الناس لهم".
وتابع: "سعيد بلقب البيج رامي
للغاية، الحمدلله مينفعش حد يقول رامي بتاعنا، لا رامي بتاعنا إحنا بتاع مصر".
وأضاف: "كان عندي حمية غريبة وقوية لما تحدثت مع بيج رامي
قبل البطولة، رامي مثقف جدًا ومتابع لوطنه بشكل كبير جدًا".
وأكمل: "رامي أصبح مثل محمد صلاح،.. محمد صلاح قال قبل ذلك مفيش استسلام، ورامي نفذ الفكرة جدًا".
وأكمل: "على الرغم من مروره بكورونا لم يستسلم وسعيد جدًا بذلك الإصرار الذي يمتلكه".
واختتم : "رامي ضهره مصر وتم رعايته من مصر وهذه رسالة نقولها للدنيا كلها، لا بد من الإيمان ببلدك وبربنا وبقدراتك، وسنسعى دائمًا لعمل البطولة في مصر".