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وزير الرياضة: سعداء بالبطل بيج رامي ونشكر أسرته

بيج رامي
بيج رامي
 
الخميس، 24-12-2020 05:44 م أحمد سالم
أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بإنجاز البطل المصري بيج رامي، مشيرًا إلى أن مصر ظهر كل المصريين. 

وقال د. أشرف صبحي خلال المؤتمر: "نشكر أسرة كابتن رامي على مساندتها للبطل ولا بد من معرفة الناس لهم".

وتابع: "سعيد بلقب البيج رامي للغاية، الحمدلله مينفعش حد يقول رامي بتاعنا، لا رامي بتاعنا إحنا بتاع مصر".

وأضاف: "كان عندي حمية غريبة وقوية لما تحدثت مع بيج رامي قبل البطولة، رامي مثقف جدًا ومتابع لوطنه بشكل كبير جدًا".

وأكمل: "رامي أصبح مثل محمد صلاح،.. محمد صلاح قال قبل ذلك مفيش استسلام، ورامي نفذ الفكرة جدًا".

وأكمل: "على الرغم من مروره بكورونا لم يستسلم وسعيد جدًا بذلك الإصرار الذي يمتلكه".

واختتم : "رامي ضهره مصر وتم رعايته من مصر وهذه رسالة نقولها للدنيا كلها، لا بد من الإيمان ببلدك وبربنا وبقدراتك، وسنسعى دائمًا لعمل البطولة في مصر".
 

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