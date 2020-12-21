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مبلغ خيالي.. كم يُنفق بيج رامي شهريًا على عضلاته؟

رامي-السبيعي
بيج رامي
 
الإثنين، 21-12-2020 03:11 م المصريون

يحتفي الجميع بفوز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف باسم "بيج رامي"، بعد فوزه بالبطولة العالمية مستر أولمبيا، وحصوله على المركز الأول.
ويتسائل الكثيرين عن كيفية تكوين البطل المصري عضلاته الكبيرة، التي تذهل كل من يراه، وكم يصرف على هذه العضلات للحفاظ عليها.
من جانبه كشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عادل فهيم، أن الاتحاد المصري لا ينفق على “بيغ رامي”، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة، وليس المحترفين، خاصة أن اللعبة مكلفة جدا.
وأضاف "فهيم"، أن مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيغ رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبرى، وبذلك يكون بيغ رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها، حسب اليوم السابع.
 

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