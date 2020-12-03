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وزير الرياضة يفتتح مجمع حمامات السباحة بفرع نادي الزهور بالتجمع الخامس

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وزير الرياضة
 
الخميس، 03-12-2020 12:33 م أمير سعد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجمع حمامات السباحة الذي تم الانتهاء من إنشاؤه بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع الخامس.

رافق الوزير خلال الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء اللجنة، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وبعض من رؤساء الاتحادات الرياضية، ومجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، وسط تواجد مجموعة من أعضاء النادي، ولفيف من الشخصيات الرياضية.

وشهد الحضور تقريراً مصوراً حول مراحل إنشاء مجمع حمامات السباحة الذي يضم حمام سباحة أوليمبي والمدرجات الملحقة به، وحمام سباحة مُغطي، وحمام سباحة ترفيهي، وتضمن حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة مجموعة من العروض قدمها أعضاء النادي من البراعم في رياضة السباحة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى الإنشائي المتميز لنادي الزهور الرياضي، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره في إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع في مختلف الألعاب، مهنئناً مجلس إدارة النادي والأعضاء على مجمع حمامات السباحة الذي يضاف إلى رصيد البنية الرياضية المتوفرة بالنادى.

وأثنى وزير الرياضة على أداء مجلس إدارة نادي الزهور، ورؤيته في تطوير النادي، والارتقاء به على المستوي الإنشائي والأداء الإداري، وتحقيق العديد من الإنجازات بما يخدم أعضاء النادي، ويلبي رغباتهم.

ومن جانبه، قال المستشار محمد الدمرداش :" فرع نادي الزهور بالتجمع الخامس يعد صرحاً رياضياً عظيماً، ووضع حجر أساس بناءه الفريق زاهر عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة النادي السابق؛ ليتحقق الحلم بوجود فرع للنادي على أعلى مستوى يليق بأعضائه"، مرحباً بجميع الشخصيات وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، الذين حرصوا على حضور احتفالية افتتاح مجمع حمامات السباحة.
 

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