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ماذا قال محمد صلاح عن فوز " بيج رامي " ببطولة مستر أوليمبيا؟

صلاح
ماذا قال محمد صلاح عن فوز " بيج رامي " ببطولة مستر أوليمبيا؟
 
الإثنين، 21-12-2020 06:45 ص أحمد عادل شعبان
هنأ النجم المصري محمد صلاح - لاعب فريق ليفربول - نجم مصر رامي السبيعي الشهير باسم "بيج رامي".

وقال صلاح في تصريح له: ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أوليمبيا 2020.
 

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