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ماذا قال محمد صلاح عن فوز " بيج رامي " ببطولة مستر أوليمبيا؟
ماذا قال محمد صلاح عن فوز " بيج رامي " ببطولة مستر أوليمبيا؟
الإثنين، 21-12-2020
06:45 ص
أحمد عادل شعبان
هنأ النجم المصري
محمد صلاح
- لاعب فريق ليفربول - نجم مصر رامي السبيعي الشهير باسم "
بيج رامي
".
وقال صلاح في تصريح له: ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أوليمبيا 2020.
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المصريون
محمد صلاح
almesryoon
بيج رامي
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