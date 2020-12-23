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مرتضى منصور يلعق على صورته مع أشرف صبحي بـ:"اه يازمن"

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مرتضى
 
الأربعاء، 23-12-2020 12:12 م أمير سعد
نشر  المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، صورة قديمة تجمعه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فى اجتماع لمجلس الإدارة.
وعلق مرتضي منصور على الصورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"،قائلا : "آه يازمن".
وتنظر الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد، وذلك بجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري الأحد المقبل.
 

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