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وزير الرياضة: هذا هو هدفنا تجاه نادي الزمالك

الدكتور اشرف صبحي
وزير الرياضة
 
الخميس، 03-12-2020 09:44 م أحمد سالم
زار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم، مقر نادي الزمالك، وعقد اجتماع مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي المكونة من المستشار أحمد بكري رئيس النادي، بالإضافة إلى كل من محمد حميدة وهشام إبراهيم محمد محمود ومحمد سيد عطية علي، أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأكد صبحي، خلال الزيارة، أهمية تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك، حيث يعتبر نادي الزمالك من أحد أهم الأندية في مصر وافريقيا، مضيفاً أن الحفاظ على كيان النادي من أولوياته وأولويات المجلس المؤقت.

كما أكد على ضرورة متابعة المجلس المؤقت كافة الملفات الخاصة بالنادي من الفرق الرياضية وعقود اللاعبين، مشددا على ضرورة ضبط الأداء الإداري والمالي بمؤسسة النادي.
 

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