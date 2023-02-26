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وزارة الشباب والرياضة: مرتضى منصور لن يعود لرئاسة الزمالك

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وزير الشباب والرياضة
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الأحد، 26-02-2023 10:13 ص

 

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، اليوم الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن رئيسها مرتضي منصور بعدما أيدت محكمة النقض، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

 

وأشار البيان ضمنا إلى أن منصور لن يمكنه العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

 

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

 

في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

 

وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن في النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادى الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

تقضى اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.

اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

وقضت محكمة النقض، السبت، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

 

وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك شهرا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

 

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