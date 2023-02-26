اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لبحث عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي





رفض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك نجل رئيس النادي، التعليق على حبس والده لمدة شهر في قضية سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأوضح أن مجلس النادي سيقرر خلال اجتماع اليوم الأحد الموقف من عزل والده من منصبه.

وأضاف"الحمد لله. لن نعلق الآن. المجلس يجتمع الخامسة مساء الأحد لبحث الموقف، ولا تعليق على الأمر حتى هذا الحين".

يأتي ذلك رغم الإعلان أن مجلس إدارة الزمالك اجتمع بشكل طارئ مساء السبت، وقرر تكليف عضو مجلس الإدارة سليمان وهدان للقيام بأعمال رئيس النادي مؤقتا، وإبلاغ وزارة الشباب والرياضة بذلك.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتكليف وهدان سيكون لحين إجراء انتخابات جديدة، أي عزل مرتضى من رئاسة النادي، أم لحين خروجه من الحبس وعودته لمنصبه.