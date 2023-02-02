مرتضى منصور يعتذر لـ إبراهيم فايق : لا تحزن





رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، للمرة الأولى على مقطع الفيديو الذي نشره الإعلامي إبراهيم فايق المذيع في قنوات (أون تايم سبورتس).

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ناديه إن أحد المشجعين الأهلاوية أرسل له فيديو يحمل عنوان "إبراهيم فايق الدكر ياخد مرتضى منصور غسيل ومكواة".

ونشر فايق فيديو عبر حساباته على السوشيال ميديا شن خلاله هجوما حادا على مرتضى منصور بعدما سبه الأخير خلال مداخلة تلفزيونية على قناة الزمالك.

مرتضى علق عبر قناة النادي الأبيض:" أقول لإبراهيم فايق لا تحزن، أنا انفعلت بسبب عنوان الفيديو ولم أشاهده.. والكثيرون تحدثوا معي بأن الفيديو نفسه لا يعبر عن العنوان".

وتابع:" رد فعل إبراهيم فايق ضدي حمل تجاوزات ولكنني رفضت اللجوء للقضاء ضده، وهناك لجان إلكترونية تحاول تصدير الأزمات في وجه الزمالك وضدي".

وقال مرتضى إنه يتعرض لحرب أهلاوية مثلما حدث معه عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك عام 2020 مؤكداً أنه كان يتحدث مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وتمنى أن يرحل عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري تورط في قرار خاطئ بعدم قيد لاعبي الزمالك موضحاً أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد لم يتحرك بعد علمه بما حدث في أزمة القيد.

وأكد أن الاتحاد المصري ارتكب جريمة رياضية بإيقاف لاعبين وعدم قيدهم دون وجه حق مشيرًا إلى أن الموقف كان مغايرًا بالموافقة على مشاركة لاعب موقوف بقرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وهو محمود عبد المنعم (كهربا) لأن محمود الخطيب رئيس الأهلي يحاول إرضاءه بشتى الطرق.

وأعلن منصورعودة جوسفالدو فيريرا لقيادة فريق الزمالك مجددا بعد 9 أيام فقط من إقالته حيث أشار إلى أنه سيقود تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو الإثنين المقبل بالدوري المصري.