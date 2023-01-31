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طارق حامد يفضح ما فعله معه مرتضى منصور ويفجر مفاجآت

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طارق حامد
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الثلاثاء، 31-01-2023 11:29 ص

 

 

شن طارق حامد نجم وسط الاتحاد السعودي والزمالك السابق هجومًا لاذعًا على الإدارة الحالية للنادي الأبيض موضحًا بعض الحقائق حول رحيله من مصر بعد رحلة امتدت إلى سبع سنوات.

 

ورحل حامد في مطلع الموسم الحالي إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك وإعلان ناديه عدم التجديد له عقب أن انضم للفريق الأبيض مطلع موسم 2014-2015 قادمًا من نادي سموحة.

 

وقال طارق حامد في فيديو عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" معلقًأ على أزمة تجديده مع الزمالك "جلست مع لجنة حسين لبيب وتعاملوا معي باحترام، كان موضوع التجديد للزمالك مسألة وقت ولكن اللجنة رحلت وعاد المجلس ".

 

وأضاف حامد " لم يتحدث معي أحد من شهر نوفمبر حتى مارس 2022، وفي الثالث من مارس طلب مني رئيس الزمالك الجلوس للتفاوض وقدم لي عرض وطلبت مهلة للتفكير لأفاجأ إعلانه عدم التجديد لي، فهمت أنه لم تكن هناك جدية ونية في التجديد ".

 

وكشف " اتهموني بالمساومة والمماطلة وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا وصفوني فيه بالتمرد والخيانة والمتهرب وأني السبب في خروج الزمالك من بطولة أفريقيا، قالوا ذلك وهم يعلمون أنني أحب النادي وأخلصت له، لم يكن لديهم مشكلة في الكذب لتشويه صورتي وتدمير تاريخي".

 

وواصل"نسوا أن إدارة الزمالك في 2018 أرسلت الاستغناء الخاص بي لبيراميدز وأنا من رفضت من أجل النادي رغم أن العرض الخيالي المقدم لي يستحيل رفضه، وفي المرة الثانية للتجديد عرضت التنازل عن مستحقاتي لإثبات حسن نيتي في التجديد ليشترطوا علي التوقيع بأنها غرامات وهي مستحقات".

 

ووجه رسالة لجماهير الزمالك وقال"أخر ما كنت أتخيله أن جمهور الزمالك يشكك في ولائي وانتمائي، لقد نزفت في الملعب من أجل النادي وأجكلم ولو كان في يدي أكثر لفعلت".

 

وأنهى " لا يمكن أن أساوم الزمالك بعد ما فعله جمهور لي ومعي وما لاقيته من حب ومساعدة ودعم ، وخروجي اليوم هدفه توضيح الصورة لكم فولائي وانتمائي للنادي لا شك فيه".

 

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