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والد زيزو يكشف مفاجأة عن حسم تجديده للزمالك

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الإثنين، 23-12-2024 12:05 ص

 

كشف مصطفى السيد والد احمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة إخطاره بموعد جلسة جديدة لحسم ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك.

وكتب الناقد الرياضي احمد الهواري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "والد زيزو: الإعلام يتواصل معي أكثر من إدارة الزمالك ولم نجتمع مع ممدوح عباس والمجلس لم يخطرنا بجلسة لتجديد تعاقده حتى الآن"

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم في حالة عدم الوصول لاتفاق على التجديد.

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