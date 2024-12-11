الكاف يفاضل بين نجمي الأهلي والزمالك للفوز بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا

فجر الإعلامي احمد شوبير قائد منتخب مصر السابق
مفاجأة بشأن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.
و قال خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك من تصريحاته الإذاعية :""الكاف اخطر الزمالك ان زيزو
بقي من التلاته الي بينافسوا علي افضل لاعب في أفريقيا و هو مرشح بقوة جدا جدا ".
و أضاف :"المفاجأة إن اللي مرشح معاه من
مصر هو حسين الشحات نجم النادي الأهلي هو اللي بينافس زيزو و معاهم لاعب أجنبي آخر ".
و استكمل :" النادي الأهلي مرشح لأفضل
نادي في افريقيا .
و أوضح :"حسين الشحات مش هيسافر المغرب
لأنه مرتبط بمباراة كأس التحدي يوم ١٤ واذا ربنا كرم الأهلي و فاز هيكون في مباراة
بعديها فمستحيل يعني ، و في حالة عدم الفوز من الممكن أن يتوجه الي المغرب".
و ختم :"و لكن استنتاجي الشخصي ان الجائزة
الأقرب لزيزو ".