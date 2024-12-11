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الكاف يفاضل بين نجمي الأهلي والزمالك للفوز بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا

elaosboa48175
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الأربعاء، 11-12-2024 12:42 م

 

فجر الإعلامي احمد شوبير قائد منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

 

و قال خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من تصريحاته الإذاعية :""الكاف اخطر الزمالك ان زيزو بقي من التلاته الي بينافسوا علي افضل لاعب في أفريقيا و هو مرشح بقوة جدا جدا ".

 

و أضاف :"المفاجأة إن اللي مرشح معاه من مصر هو حسين الشحات نجم النادي الأهلي هو اللي بينافس زيزو و معاهم لاعب أجنبي آخر ".

 

و استكمل :" النادي الأهلي مرشح لأفضل نادي في افريقيا .

 

و أوضح :"حسين الشحات مش هيسافر المغرب لأنه مرتبط بمباراة كأس التحدي يوم ١٤ واذا ربنا كرم الأهلي و فاز هيكون في مباراة بعديها فمستحيل يعني ، و في حالة عدم الفوز من الممكن أن يتوجه الي المغرب".

 

و ختم :"و لكن استنتاجي الشخصي ان الجائزة الأقرب لزيزو ".

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