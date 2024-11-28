إيقاف مهاجم الأهلي وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عن عقوبات جديدة

في أجواء مشحونة بالتنافس والإثارة، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مجموعة من القرارات الحاسمة عقب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاءت هذه القرارات لتؤكد أهمية الالتزام بالقواعد الرياضية وضبط السلوك داخل الملاعب.

القرارات الأخيرة، التي طالت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفاركو، لاقت اهتماماً واسعاً من الجماهير والمتابعين، لا سيما محبي القطبين الأهلي والزمالك.

إيقاف طاهر محمد طاهر (النادي الأهلي):

قررت الرابطة إيقاف مهاجم الأهلي طاهر محمد طاهر مباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 5000 جنيه مصري، جاء القرار بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 يوم 22 نوفمبر الجاري.

غرامة مالية كبيرة على نادي الزمالك:

فرضت الرابطة غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، على نادي الزمالك بسبب الهتافات المسيئة التي أطلقها مشجعوه خلال مباراة الفريق أمام النادي المصري، والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد قبل ثلاثة أيام.

إيقاف كوروسلاف يورتشيتش (مدرب بيراميدز):

شملت القرارات أيضاً إيقاف مدرب بيراميدز كوروسلاف يورتشيتش مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه مصري، بعد طرده خلال مباراة فريقه التي انتهت بفوزه 3-1 على البنك الأهلي.

غرامة على نادي فاركو:

تغريم نادي فاركو مبلغ 10 آلاف جنيه مصري لعدم توفير سيارتي الإسعاف أو المعدات الطبية اللازمة في الوقت المحدد أثناء مباراته أمام إنبي، التي شهدت فوز فاركو بنتيجة مثيرة 4-3

ردود الأفعال

1- جماهير الأهلي والزمالك:

عبّر جمهور الناديين عن انقسام في الآراء بين مؤيد للقرارات ومطالب بالمزيد من الحزم لضبط السلوك في الملاعب، بينما رأى البعض أن غرامة الزمالك مبالغ فيها، طالب آخرون بتشديد العقوبات على الهتافات المسيئة.

2- إدارة الأندية:

أعربت إدارات الأندية المتضررة عن التزامها بقرارات الرابطة، لكنها شددت على ضرورة تطبيق القوانين بشكل عادل على جميع الأندية لضمان نزاهة المنافسة.

3- المحللون الرياضيون:

أشاد المحللون بصرامة الرابطة في مواجهة التجاوزات، معتبرين أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الروح الرياضية وتحقيق بيئة تنافسية عادلة.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي رابطة الأندية المصرية إلى ضبط السلوك الرياضي وتعزيز الانضباط داخل الملاعب.

وتعكس الخطوات المتخذة رؤية واضحة لتطوير مستوى المنافسة والحد من التجاوزات، سواء من اللاعبين، المدربين، أو الجماهير.

وتعد القرارات الأخيرة لرابطة الأندية المصرية رسالة قوية لجميع الأطراف المشاركة في الدوري الممتاز بأن الالتزام بالقواعد واللوائح هو أساس المنافسة الشريفة.

ومع تزايد الاهتمام الجماهيري بقرارات الرابطة، يبقى تحقيق العدالة والشفافية هدفاً رئيسياً لضمان استمرار الإثارة والمتعة في الدوري المصري.