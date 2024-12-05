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اختفاء شيكابالا في ظروف غامضة

شيكابالا
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الخميس، 05-12-2024 10:35 ص

 

ثارت حالة من الجدل حول سر اختفاء محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك عقب تعرضه للإصابة في لقاء المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وتعرض شيكابالا للإصابة خلال مباراة الزمالك ضد المصري، والتي خسرها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

 

وأثبتت الفحوصات الطبية، تعرض شيكابالا للإصابة بكدمة فى الركبة، بالإضافة إلى معاناة اللاعب من تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

 

غياب شهر

 

وذكرت تقارير إعلامية، أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك تغيب عن الحضور إلى نادي الزمالك منذ شهر حيث لم يأتى اللاعب إلى النادي سوى مرة واحدة.

 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في حديثه: كلام غير صحيح شيكابالا مصاب خلال الفترة الحالية ويتابع مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

 

تفاصيل جديدة

 

وفجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية بشأن غياب وانقطاع محمود عبدالرازق شيكابالا عن التواجد في نادي الزمالك، منذ الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

 

وقال خالد الغندور خلال تصريحاته عبر قناة "المحور"، بأن مسئولو نادي الزمالك استفسروا من عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، عن أسباب غياب شيكابالا عن تدريبات الفريق، بالإضافة إلى عدم ظهوره في القلعة البيضاء.

 

وقال الغندور، إن شيكابالا يغيب عن الحضور إلى الزمالك منذ مباراة المصري، حيث لم يتواجد اللاعب في النادي منذ مباراة المصري سوى مرة واحدة.

 

وتابع: "محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، استفسر أيضًا عن أسباب عدم حضور شيكابالا لمقر النادي، من أجل بدء تنفيذ عمليات برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة".

 

وأضاف: "ربما يكون غياب شيكابالا عن التواجد بمقر نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، بسبب أن نوع الإصابة القوية التي تعرض لها في هذا السن، يحتاج إلى حصول اللاعب على راحة سلبية، والاكتفاء بتنفيذ بعض التدريبات الاستشفائية فقط".

 

واختتم:" الجميع يتسائل الآن عن أسباب عدم ظهور شيكابالا في الزمالك منذ مباراة المصري، وهل حصل اللاعب على إذن للغياب عن النادي؟، أم تعمد الانقطاع عن تدريبات الفريق من تلقاء نفسه".

 

الأباتشي يحسم الجدل

 

ووصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمقر القلعة البيضاء، للخضوع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

 

ويأتي تواجد شيكابالا في النادى بعد تردد شائعات بخصوص انقطاعه عن التدريبات منذ إصابته فى مباراة المصري بالدوري، والتى خسرها الأبيض بهدف نظيف.

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