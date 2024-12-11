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ماذا فعل مدرب الزمالك داخل النادي صباح اليوم قبل المغادرة دون عودة؟

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الأربعاء، 11-12-2024 02:24 م

 

 

تواجد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الأربعاء.

وخاض الزمالك مرانه صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، تواجد جوميز في مران الزمالك، لتوديع اللاعبين فقط، ولم يتولى المران، وترك هذه المهمة إلى المساعدين.

وأضاف المصدر، أن جوميز ترك النادي بعد 30 دقيقة تقريبا، وغادر في سيارة خاصة، بعد وداع الجميع في إشارة لعدم حضوره مرة أخرى داخل نادي الزمالك.

وكشفت بعض التقارير السعودية، اتفاق جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مع نادي الفتح السعودي لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

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