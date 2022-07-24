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تشكيل الأهلي أمام الجونة في مباراة اليوم

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الاهلي
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الأحد، 24-07-2022 10:21 ص
استقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه في مواجهة الجونة مساء اليوم.

ويلعب الأهلي أمام الجونة ، اليوم الأحد ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ، على ستاد الأهلي وي السلام ، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

وقام ريكاردو سواريش المدير الفنى للأهلي بإجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق ، والذي من المتوقع أن يتكون من :

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.


خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول.


خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.


في الهجوم: أحمد عبد القادر، صلاح محسن، حسام حسن.



وكان الأهلي تلقى خسارة موجعة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر.
 

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