تشكيل الأهلي أمام الجونة في مباراة اليوم

الأحد، 24-07-2022
10:21 ص
استقر البرتغالي
ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل
فريقه في مواجهة الجونة
مساء اليوم.
ويلعب الأهلي أمام
الجونة
، اليوم الأحد ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ، على ستاد الأهلي وي
السلام ، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري
الممتاز .
وقام ريكاردو سواريش
المدير الفنى للأهلي بإجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق ، والذي من المتوقع أن
يتكون من :
حراسة
المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني،
ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي ،
عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
في الهجوم: أحمد عبد
القادر، صلاح محسن، حسام حسن.
وكان الأهلي تلقى
خسارة موجعة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر.