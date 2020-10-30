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وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق

جمعة
وائل جمعة
 
الجمعة، 30-10-2020 11:39 م
انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رمضان صبحي، واصفًا رحيله لصفوف بيراميدز بـ«الطعنة».
وقال جمعة، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي محمد سعدون الكواري: «رمضان صبحي طعن الأهلي بانتقاله لبيراميدز، بعدما اتفق النادي الأحمر معه على كل بنود التعاقد».
وواصل جمعة: «الأهلي لم يقصر مع حسام عاشور، بل أراد تكريمه بالشكل اللائق، ولكن اللاعب أصر على أن يُظهر للجميع الأهلي في صورة ضعف».
وأنهى تصريحاته: «عاشور لم يكن له دور مؤثر مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات، وتغضبني تصريحاته بشدة».
 

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