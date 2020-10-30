وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق

الجمعة، 30-10-2020
11:39 م
انتقد وائل جمعة
، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رمضان صبحي، واصفًا رحيله لصفوف بيراميدز
بـ«الطعنة».
وقال جمعة، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي محمد سعدون الكواري: «رمضان صبحي طعن الأهلي بانتقاله لبيراميدز
، بعدما اتفق النادي الأحمر معه على كل بنود التعاقد».
وواصل جمعة: «الأهلي لم يقصر مع حسام عاشور
، بل أراد تكريمه بالشكل اللائق، ولكن اللاعب أصر على أن يُظهر للجميع الأهلي في صورة ضعف».
وأنهى تصريحاته: «عاشور لم يكن له دور مؤثر مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات، وتغضبني تصريحاته بشدة».