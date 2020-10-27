الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء الدراسة هذا العام

ليفربول يفوز على ميتييلاند بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

رد فعل صادم من تامر امين عن الرسوم المسيئة للرسول

نشوى مصطفى تكشف عن اصابتها بهذا المرض

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج زملكاوي.. ومرتضى منصور يعلق

وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل عودة مفاوضات سد النهضة

تعليق ناري لوزير التعليم على أزمة تأخر سداد المصروفات بالمدارس الخاصة

وزيرة التضامن: قريبًا تقديم خدمات التأمينات بشكل رقمي

خبير مياه: تصريحات «ترامب» حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

ADS
 

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:37 م المصريون ـ متابعات
كشف الإعلامي أحمد موسى عن سر ظهور رمضان صبحي الإعلامي في الساعات الماضية مؤكدا أن فريق بيراميدز يتكلف حوالي مليار جنيه ولكن النتيجة أنه لم يحصل على بطولات رغم تواجد النجوم ومن ضمنهم رمضان صبحي.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عللى قناة صدى البلد، أن العائد لم يتحقق من المليار جنيه التي تم صرفها على فريق بيراميدز وحتى بطولة الكونفيدرالية خسرها في النهائي وفشل الفريق في الحصول على المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وأشار إلى أنه كان يسعى لإشغال الأهلي وجمهور الأهلي في هذا التوقيت وتصريحاته كانت متناقضة.
وتابع موسى أن رمضان كان يكذب والكل يعرف أنه كذاب ولم يكن أمينا فهو اللاعب الوحيد الذي ددخل منزل محمود الخطيب واستقبله رئيس النادي مع وكيله وأبلغه أنه يرغب في اللعب للأهلي ولكن لو حصل على عرض أوروبي سيفكر وأكد له الخطيب أنه سيساعده حال وصول عرض أوروبي.
واستكمل موسى كواليس مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي مؤكدا أن الأهلي استعار رمضان صبحي مرتين الأولى ب800 ألف استرليني لمدة 6 أشهر ثم مليون وستمائة ألف استرليني لمدة موسم لعب فيه 9 مباريات فقط وأنه جلس مع أمير توفيق واتفق على كافة الحقوق المادية والإعلانية وتم الاتفاق مع النادي الإنجليزي ثم أبلغ رمضان، أمير توفيق بأنه ينتظر عرضا أوروبيا وكان الأهلي متمسكا باللاعب قبل أن يبلغ اللاعب أمير توفيق بوجود بيراميدز في الصورة.
وواصل موسى أن اللاعب يوم الأربعاء وقبل افتتاح ستاد الأهلي قال رمضان صبحي لأمير توفيق إنه اختار بيراميدز رغم أنه حصل على أكبر عرض في تاريخ الكرة ولكنه رفض وظهر بعد ذلك أنه اختار الفلوس .
واستطرد قائلا «محدش يلعب مع الأهلي ولا رمضان ولا غير رمضان ووصل نهائي إفريقيا بدون اللاعب ورمضان خسر الأهلي ولم يخسره الأهلي وتفكير الأهلي حاليا في النهائي ولن يشغله رمضان صبحي أو غيره».
وكشف موسى أن علي جبر نجم دفاع بيراميدز كانت لديه رغبة في الانضمام للأهلي والحصول على نصف ما يتقاضاه في بيراميدز .
 

إقرأ ايضا

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

ليفربول يفوز على ميتييلاند بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

20200413010153153

عاجل.. استقالة رئيس نادي برشلونة من منصبه

388108219227_770x434

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» و ميدتيلاند بدوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة

Capture

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي: «كذّاب»

رمضان صبحي

هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة مع عمرو أديب

شوبير

شوبير يحرج رمضان صبحي بعد حديثه المسيء عنه: بلاش تزج باسمي وتجمل صورتك على حسابي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

الخطيب

لاعب جديد من الأهلي يوقع لـ بيراميدز .. والإدارة تكتشف ملعوبه لـ الرحيل