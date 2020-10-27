هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة مع عمرو أديب

الثلاثاء، 27-10-2020
08:37 ص
أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج مسيء للاعب بيراميدز
رمضان صبحي بعد تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج " الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب.
ودشن نشطاء هاشتاج " #رمضان_بونكيو ليحصل على الصدارة في تويتر .
وشارك كثير من النشطاء في الهاشتاج حيث قال أحدهم: تأكدتم أن الاهلي بينضف
.. في فتره ما سيترك سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي ماذا سيحكي عن هؤلاء اللاعبين المبتزين ؟؟
وقال آخر: سيد لما خصم من رمضان 10 فى الميه على سنتين لانه كان بقاله 6 شهور و عشان يتخصم 10 فى الميه من سنه كامله زى باقى اللعيبه دخل على 10 فى الميه من 6 شهور السنه الثانيه و رمضان بيه مش عاجبه !!
شكرا سيد عبد الحفيظ .
وقال ثالث: لما تطلع تتكلم مع عمرو اديب عشان الجمهور يتعاطف معاك ويرجع يحبك تاني ف تلاقي الجمهور بيحفل عليك وتطلع تريند تاني.