الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كوهين يعلن عن الدول العربية التي ستطبع قريبا

"ذبابة الفاكهة" تقضي علي محاصيل الفواكه في المملكة

تحذيرات تطلقها الشرطة الفرنسية بسبب " تهديدات إرهابية "

في ذكري مقتل البغدادي.. واشنطن تتوعد "داعش" بإجراءات جديدة

مفتي عمان يثير ضجة علي مواقع التواصل بتصريحاته عن فرنسا والإساءة للرسول

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

"أديب" يحذر من مقاطعة البضائع الفرنسية.. لهذا السبب

ADS
 

هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة مع عمرو أديب

رمضان صبحي
هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة مع عمرو أديب
 
الثلاثاء، 27-10-2020 08:37 ص أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج مسيء للاعب بيراميدز رمضان صبحي بعد تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج " الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب.

ودشن نشطاء هاشتاج " #رمضان_بونكيو ليحصل على الصدارة في تويتر .

وشارك كثير من النشطاء في الهاشتاج حيث قال أحدهم: تأكدتم أن الاهلي بينضف .. في فتره ما سيترك سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي ماذا سيحكي عن هؤلاء اللاعبين المبتزين ؟؟

وقال آخر: سيد لما خصم من رمضان 10 فى الميه على سنتين لانه كان بقاله 6 شهور و عشان يتخصم 10 فى الميه من سنه كامله زى باقى اللعيبه دخل على 10 فى الميه من 6 شهور السنه الثانيه و رمضان بيه مش عاجبه !! شكرا سيد عبد الحفيظ .

وقال ثالث: لما تطلع تتكلم مع عمرو اديب عشان الجمهور يتعاطف معاك ويرجع يحبك تاني ف تلاقي الجمهور بيحفل عليك وتطلع تريند تاني.
 

إقرأ ايضا

فريق الأهلي

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب: يفعل أشياءً خارج الملعب لا تتوافق مع المباديء

شوبير

شوبير يحرج رمضان صبحي بعد حديثه المسيء عنه: بلاش تزج باسمي وتجمل صورتك على حسابي

رمضان صبحي

رمضان صبحي: هذا اللاعب هو سبب رحيلي عن الأهلي

أخبار متعلقة

شوبير

شوبير يحرج رمضان صبحي بعد حديثه المسيء عنه: بلاش تزج باسمي وتجمل صورتك على حسابي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

فايلر

هل قصد رمضان صبحي؟ .. فايلر يفتح النار على لاعبين بالأهلي ويتهمهم باتهامات قاسية

فايلر

فايلر يكشف مفاجأة عن تدريبه لنادي بيراميدز

الخطيب

لاعب جديد من الأهلي يوقع لـ بيراميدز .. والإدارة تكتشف ملعوبه لـ الرحيل