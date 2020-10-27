رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

كشف رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي بيراميدز والمنتقل إليه حديثا من النادي الأهلي عن السبب الرئيسي وراء رفضه عروض النادي الأحمر والانضمام لبيراميدز.
وقال رمضان، خلال تصريحات عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب: «أكره عدم التقدير والتهميش والبعض الذين يبنون مصالحهم الشخصية على حسابي».
وواصل: «تعلمت دائماً أن تكون مصلحة الأهلي فوق كل شيء، ولكن في الفترة الأخيرة وجدت أشخاصا يهتمون بمصالحهم وأغراضهم الشخصية ولا يعتنون بالنادي».
وتابع :«ما حدث معي في الأهلي لا يصح إطلاقاً كوني واحدًا من أبناء النادي وهناك أشخاص يفضلون (الشو) والظهور في الصورة على حساب مصلحة النادي».