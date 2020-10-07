هل قصد رمضان صبحي؟ .. فايلر يفتح النار على لاعبين بالأهلي ويتهمهم باتهامات قاسية

الأربعاء، 07-10-2020
06:30 ص
أحمد عادل شعبان
شن السويسري رينيه فايلر
- المدير الفني السابق للنادي الأهلي - هجوما شرسا على عقلية اللاعبين الذين تعامل معهم في مصر.
وقال فايلر
في تصريحات إعلامية ببلاده: العقلية أكبر مشكلة في اللاعبين المصريين لأن كل لاعب يتفاخر بنفسه ويضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة الفريق والنادي وهذا أمر ليس سهلا على مدير فني أن يتعامل معه.
وتابع: الذين يقولون إن تحقيق الدوري المصري أمر سهل ولا يستحق التعب لا يعرفون شيئا .. اللاعبون في مصر أقوياء جدا وجيدون على المستوى الفني والبدني ويمتازون بالسرعة.
وكان رمضان صبحي رحل عن الأهلي في منتصف ولاية فايلر
وسط اتهامات للاعب بأنه بحث عن مصالحه الشخصية وتجاهل مصالح النادي.