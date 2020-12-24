هذا موقفي من الزمالك والأهلي.. والتصويت يخدم طارق حامد والسولية .. والبدري «تجاهلني»
دونجا
الخميس، 24-12-202002:06 مأمير سعد
ظهرت موهبته
الكروية بسرعة ليتدرج في صفوف الناشئين حتى عمر 13 عامًا، وبعدها نجح نادي جراند
أوتيل في ضمه لصفوف الناشئين ليبدأ رحلة جديدة مع التألق.
ومع انضمام
اللاعب لصفوف نادي جراند أوتيل استطاع أن يحجز مكانًا أساسيًا في صفوف فريق
الناشئين، ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره 16 عامًا ليتألق ويبدع، وتتصارع عليه
الأندية ولكن نجح نادي الجونة بالفوز بالصفقة.
وقيد الجونة
اللاعب في صفوف الناشئين ولم يصعده للفريق الأول، لذلك قرر اللاعب عدم الاستمرار
لرغبته في اللعب للفريق الأول لينتقل لنادي أجا، والذي ظهر معه بمستوى متميز،
لينتقل بعدها لنادي بني عبيد مقابل 20 ألف جنيه.
مع انضمام
دونجا للأسيوطي الموسم قبل الماضي، تألق معه بالقسم الثاني تحت قيادة فنية لأيمن
المزين، الذي أعتمد عليها في جميع المباريات، لينجح في مساهمة الأسيوطي للدوري
الممتاز، وتنهال عليه العروض من سموحة والزمالك إلا أن الأسيوطي رفض التفريط فيه،
ليستمر معه بالدوري الممتاز الموسم الماضي، ويلعب 16 مباراة مع الأسيوطي فى الدوري
و3 مباريات ببطولة كأس مصر حتى رغم تغير اسمه لـ بيراميدز قرر الاستمرار معه إنه
اللاعب نبيل عماددونجا، وإلى سياق الحوار:
في البداية ما هو طموحك في الموسم الجديد؟
أسعى بالتأكيد للفوز بكل البطولات التي نشارك
فيها مثلما حدث في الموسمين الماضيين نجاحنا في المنافسة على كل البطولات التي
تواجدنا فيها حتى أخر لحظة ولكن سوء التوفيق لم يمكنا من الفوز بها، ولكنى أتمنى
أن يكون الوضع الحالي مختلف بعد التدعيمات القوية التي حدثت في الانتقالات
الصيفية.
هل يستطيع بيراميدز الظفر بالبطولات من بين
أنياب الزمالك والأهلي؟
بالطبع، نبذل كل ما في وسعنا للحصول على
البطولات كما ذكرت والجميع يرى نتائجنا الإيجابية مع الفرق الكبيرة وخاصة الزمالك
والأهلي والإصرار كبير بداخلنا على الحصول هذا الموسم على الألقاب رغم صعوبة
المنافسة.
هل المركز الثاني أقصى هدف لبيراميدز هذا الموسم
والمشاركة بدوري الأبطال؟
المركز الأول هدفنا الوحيد فقط ولا ننظر لأي
شي أخر وكذلك الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لتعويض خسارة اللقب بالموسم
الماضي أمام نهضة بركان.
موقف دونجا من الاستمرار في نادي بيراميدز..
وهل هدفك الاحتراف الخارجي خارجيا أم محليا؟
مستمر مع بيراميدز حتى الأن لتحقيق أحلامي
التي تحدثت عنها وأي عروض ستكون من خلال إدارة النادي حتى الأن ولا أعرف أي شي عنها، وبالتأكيد الأولوية ستكون للاحتراف
الخارجي وكما ذكرت إدارة النادي لها الحرية في تحديد مستقبلي.
هل تحدث معك حسام البدري بعد ظهورك المميز
بالموسم الماضي مع بيراميدز؟
لم تجمعني أي مكالمة مع حسام البدري المدير
الفني للمنتخب ولكن رغم ذلك أسعى لتطوير نفسي والعمل على ثبات مستوايا لنيل شرف
تمثيل المنتخب في أي وقت حيث أن ذلك حلم لكل لاعب.
كيف ترى المقارنة مع طارق حامد والسولية؟
بالتأكيد أمر يجعلني سعيدا بالمقارنة مع هذا
الثنائي ولكن هناك ميزة لهما وهي مساندة الجماهير من خلفهما والجزاء الخاص أيضا
بالتصويت، ورغم ذلك أستقبل هذا الأمر بطاقة إيجابية بالإضافة إلى العمل من جانب
أخر على تجنب السلبيات حتى أحقق كل ما أتمناه.
في النهاية، هل عدم وجود الجماهير ميزة لفريق
بيراميدز؟
بالتأكيد عدم وجود جمهور لبيراميدز يعطى ميزة
لنا في أداء أعلى مستوى من جانبنا ويمثل ضغط على الأندية التي تمتلك جماهيرية
كبيرة.