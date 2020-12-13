زيدان لـ رمضان صبحي وإكرامي والسعيد: التوفيق بالنوايا مش بالفلوس والمنظرة الكذابة
زيدان لـ رمضان صبحي وإكرامي والسعيد: التوفيق بالنوايا مش بالفلوس والمنظرة الكذابة
الأحد، 13-12-202007:50 صأحمد عادل شعبان
سخر الإعلامي عبد الناصر زيدان من أداء رمضان صبحي و شريف إكرامي وعبدالله السعيد مع بيراميدز بعد خسارته من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.
وقال زيدان في تغريدة عبر تويتر: رمضان صبحي طرد في أول مباراة .. وعبدالله السعيد ضيع ضربة جزاء .. وشريف إكرامي دخل فيه هدفين مع الرأفه .. وفي كل مرة بنقول .. التوفيق بالنوايا .. مش بالفلوس .. والمنظره الكذابة.
رمضان صبحي طرد في أول مباراة .. وعبدالله السعيد ضيع ضربة جزاء .. وشريف إكرامي دخل فيه هدفين مع الرأفه .. وفي كل مرة بنقول .. التوفيق بالنوايا .. مش بالفلوس .. والمنظره الكذابه 🤪