الخميس 17 ديسمبر 2020
توقيت مصر 19:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد مطالبته بتطليقها.. خالد الجندي لـ أحمد كريمة: «ملكش دعوة بمراتي»

الـ"فيفا" يطيح باتحاد الكرة المصري

بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك

خيانة وتهديد بفضائح.. تطورات خلاف مي حلمي ومحمد رشاد

اعترافات صادمة.. زوجتي باعت عذريتها لثري عربي!

أمير مرتضى منصور يفاجيء الجميع بمؤتمر صحفي من الإمارات

ابنة أحمد السقا تخطف الأنظار في أول ظهور لها

شوبير يفجر مفاجأة عن مصدر عدوى موسيماني

المحكمة تصدم فنان شهير بسجنه 22 عامًا

أمر ملكي سعودي بقتل ثامر الغامدي.. تعرف على جريمته الشنيعة

ADS
 

بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك-وبيراميدز
الزمالك
 
الخميس، 17-12-2020 07:02 م

يقدم لكم موقع "المصريون"، بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز، لحساب الجولة الثانية من موسم 2021/2020،.



 

إقرأ ايضا

اللجنة-الخماسية

الـ"فيفا" يطيح باتحاد الكرة.. والسبب مفاجأة

download

بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك

أمير و مرتضى

أمير مرتضى منصور يفاجيء الجميع بمؤتمر صحفي من الإمارات

أخبار متعلقة

download

بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك

Capture

ضربة لـ رمضان صبحي وشريف إكرامي من بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

بيراميدز والزمالك

ضربة موجعة لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم

الزمالك وطلائع الجيش

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

فريق الأهلي

نجم الأهلي يضغط على النادي لـ الهروب إلى بيراميدز .. والأحمر يُفشل الصفقة بقرار ذكي

الهلال والنصر

بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي