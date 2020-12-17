الخميس 17 ديسمبر 2020
توقيت مصر 19:53 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بعد مطالبته بتطليقها.. خالد الجندي لـ أحمد كريمة: «ملكش دعوة بمراتي»
الـ"فيفا" يطيح باتحاد الكرة المصري
بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك
خيانة وتهديد بفضائح.. تطورات خلاف مي حلمي ومحمد رشاد
اعترافات صادمة.. زوجتي باعت عذريتها لثري عربي!
أمير مرتضى منصور يفاجيء الجميع بمؤتمر صحفي من الإمارات
ابنة أحمد السقا تخطف الأنظار في أول ظهور لها
شوبير يفجر مفاجأة عن مصدر عدوى موسيماني
المحكمة تصدم فنان شهير بسجنه 22 عامًا
أمر ملكي سعودي بقتل ثامر الغامدي.. تعرف على جريمته الشنيعة
ADS
الرئيسية
الرياضة
بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في الدوري
الزمالك
الخميس، 17-12-2020
07:02 م
يقدم لكم موقع "المصريون"، بثًا مباشرًا لمباراة
الزمالك
و
بيراميدز
في
الدوري
الممتاز، لحساب الجولة الثانية من موسم 2021/2020،.
Copy
بث مباشر
الدوري
الزمالك
بيراميدز
إقرأ ايضا
الـ"فيفا" يطيح باتحاد الكرة.. والسبب مفاجأة
بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك
أمير مرتضى منصور يفاجيء الجميع بمؤتمر صحفي من الإمارات
أخبار متعلقة
بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك
ضربة لـ رمضان صبحي وشريف إكرامي من بيراميدز قبل مواجهة الزمالك
ضربة موجعة لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم
بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر
نجم الأهلي يضغط على النادي لـ الهروب إلى بيراميدز .. والأحمر يُفشل الصفقة بقرار ذكي
بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي