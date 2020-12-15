ضربة لـ رمضان صبحي وشريف إكرامي من بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 15-12-2020
01:28 م
المصريون
تسود حالة من الغضب وعدم الرضى بين الجهاز الفني والإداري لنادي بيراميدز
،
من حارس الفريق شريف إكرامي المنتقل من النادي الأهلي، بعد الأداء السيئ الذي ظهر
عليه في مباراة الاتحاد السكندري، والتي كسب فيها الأخير 2-1.
وأكدت مصادر رياضية أن فرص مشاركة شريف إكرامي كحارس أساسي للفريق أمام
الزمالك
، أصبحت ضعيفة جدًا، ويبحث الجهاز الفني الدفع بالمهدي سليمان كحارس أساسي
وعودة شريف أكرامي إلى دكة البدلاء، بعد المستوى الذي ظهر به أمام
"الاتحاد".
كما سادت حالة من الغضب تجاه رمضان صبحي لاعب بيراميدز
، بسبب حديثه مع
الحكم بعد نهاية المباراة مع الاتحاد الأمر الذي جعله يتحصل على كارت أصفر ثاني
وبالتالي حصوله على الكارت الأحمر، الأمر الذي سيبعده عن خوض لقاء الفريق أمام
الزمالك
.
وبعد انتهاء اللقاء، ذهب رمضان صبحي للحكم وسأله عن عدم احتساب ركلة جزاء
لصالحه بصوت عالي، ما أدى بالحكم إلى إخراج بطاقة صفراء وطرده.
وكان الحكم محمد الصباحي طالب رمضان صبحي بعدم الاعتراض والذهاب إلى غرفة
خلع الملابس عقب نهاية المباراة، ولكن استمر رمضان صبحي في الاعتراض ولكن دون
تجاوز منه- حسب مصادر-، ما أدى إلى لجوء محمد الصباحى إلى إشهار البطاقة الصفراء
الثانية في وجه ويطرده عقب نهاية المباراة بعد أن كان حصل على بطاقة صفراء أولى
خلال المباراة.
ومن المقرر إقامة مباراة بيراميدز
والزمالك
الخميس المقبل في الجولة
الثانية من منافسات الدوري الممتاز.