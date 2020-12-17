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بيراميدز يتلقى ضربة قاتلة قبل ساعات من لقاء الزمالك

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بيراميدز
 
الخميس، 17-12-2020 03:52 م المصريون

في ضربة موجعة لنادي بيراميدز، تأكد إصابة محمد حمدى لاعب الفريق بكورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم فى الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .
ويدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.
وأعلن أروابارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم وضمت كلا من:
 حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.
خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.



وضمت قائمة الزمالك لمواجهة اليوم كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع.
وفى الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد بالإضافة إلى مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.
 

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