الأربعاء 06 يوليه 2022
توقيت مصر 19:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

MetaTrader 5: الجيل القادم من منصات التداول

الكويت.. ضبط 9يمارسون الرذيلة بمقابل مادي

السيسي: دخل المواطن ضعيف.. وقدامي حلين

الدولار يقفز ويسجل أعلى مستوى له منذ عامين

دفاع أسرة نيرة أشرف يفجر مفاجأة عن قبول فريد الديب الترافع عن القاتل

التحليل الفني للذهب - كيفية تداول الذهب كالمحترفين

الكشف عن هوية الشخص الذي عرض دفع 10 مليون جنيه دية لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام

بعد صدور الحكم .. إقامة عزاء نيرة أشرف غدًا

كيف عاقبت السعودية اثنين من مواطنيها سرقا ثياب حاجين قبل مائة عام؟

بعد أخذ رأي المفتي.. المحكمة تقضي بالإعدام شنقًا بحق قاتل نيرة أشرف

ADS
 

هجوم ناري من شوبير على إدارة الأهلي بعد مباراة الجونة

19_2020-637443227479774278-977
شوبير
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-2022 09:29 ص

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجوما شرسا على إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بعد تعادل الفريق مع الجونة سلبيا وتعقد موقفه في المنافسة على درع الدوري .

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: فيه حاجة مش مظبوطة وأنا مندهش ومستغرب من الأداء اللي بيقدمه النادي الأهلي .

وأضاف: أنت عندك لجنة تخطيط دورها التخطيط للفريق .. وعندك شركة الكرة فيها ياسين منصور وعندك أمير توفيق دوره التعاقد مع اللاعبين .

وتابع: هل كل هذه اللجان صورية ولا قيمة لها، متابعًا: أمير توفيق أنهى كل شيء مع سفيان رحيمي .. وجاء بيتسو موسيماني (المدير الفني السابق للأهلي ) قال (مش عايزه وهاتولي ميكيسوني ) .. يعني حتى العين في اختيار اللاعبين غير جيدة .

وأضاف: تجيب أزارو وتمشيه .. تجيب بادجي وتمشيه بسبب مشكلة مع موسيماني .. والنهاردة اللاعب الوحيد اللي كان مميز هو اللاعب الشاب زياد طارق لما نزل صنع فرصتين .

وأردف: هو لازم اللاعب عندك يوصل 82 سنة ويمشي بعكازين عشان تقول إنه يصلح للعب في الفريق الأول .. ونفضل تقول لاعب شاب .. فينسيوس جونيور 21 سنة مكسر الدنيا مع ريال مدريد واحنا لسة بنقول على اللاعب اللي عنده 23 سنة إنه لاعب شاب .
 

إقرأ ايضا

270289

نجم الأهلي يوجه رسالة مفاجئة للاعبين: عفوًا لقد نفذ رصيدكم

1838091_0

أول قرار من «سواريش» بعد السقوط أمام الجونة

image

بعد انتقاله لبايرن ميونيخ.. «ماني» يوجه صدمة غير متوفعة لـ«صلاح» وليفربول

أخبار متعلقة

image

شوبير: انتقال أشرف بن شرقي للأهلي سيحدث أزمة مع الشناوي وأفشة

19_2022-637859721585901212-590

شوبير: بدر بانون يرحل عن الأهلي لهذا النادي

T1649023747c25e1ca2c9475ac243c3ed68a6604154image.jpg&w=1200&h=900&q=100&img

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه في «إيسترن كومباني»

158173_0

«فيتوريا» يطلب 4 ملايين دولار لتدريب الأهلي

b358df4e-ce55-4663-a690-76979ecb3539

ناقدة رياضية تكشف السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي

1778839_0

«خلينا حبايب وكفاية كده».. مفاجآت عما حدث في جلسة رحيل موسيماني عن الأهلي