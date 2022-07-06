هجوم ناري من شوبير على إدارة الأهلي بعد مباراة الجونة

الأربعاء، 06-07-2022
09:29 ص
شن الإعلامي أحمد
شوبير
، هجوم
ا شرسا على إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بعد تعادل الفريق مع الجونة
سلبيا وتعقد موقفه في المنافسة على درع الدوري .
وقال شوبير
في تصريحات
تلفزيونية: فيه حاجة مش مظبوطة وأنا مندهش ومستغرب من الأداء اللي بيقدمه النادي
الأهلي .
وأضاف: أنت عندك لجنة
تخطيط دورها التخطيط للفريق .. وعندك شركة الكرة فيها ياسين منصور وعندك أمير
توفيق دوره التعاقد مع اللاعبين .
وتابع: هل كل هذه
اللجان صورية ولا قيمة لها، متابعًا: أمير توفيق أنهى كل شيء مع سفيان رحيمي ..
وجاء بيتسو موسيماني (المدير الفني السابق للأهلي ) قال (مش عايزه وهاتولي
ميكيسوني ) .. يعني حتى العين في اختيار اللاعبين غير جيدة .
وأضاف: تجيب أزارو
وتمشيه .. تجيب بادجي وتمشيه بسبب مشكلة مع موسيماني .. والنهاردة اللاعب الوحيد
اللي كان مميز هو اللاعب الشاب زياد طارق لما نزل صنع فرصتين .
وأردف: هو لازم اللاعب
عندك يوصل 82 سنة ويمشي بعكازين عشان تقول إنه يصلح للعب في الفريق الأول .. ونفضل
تقول لاعب شاب .. فينسيوس جونيور 21 سنة مكسر الدنيا مع ريال مدريد واحنا لسة
بنقول على اللاعب اللي عنده 23 سنة إنه لاعب شاب .