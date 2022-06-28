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شوبير: بدر بانون يرحل عن الأهلي لهذا النادي

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بدر بانون
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الثلاثاء، 28-06-2022 11:27 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي ترحب برحيل الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق، إلى الدوري القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" إدارة الأهلي تلقت عرضا من نادي قطر القطري لضم بدر بانون، وهناك ترحيب من الأهلي بالعرض".
وأضاف شوبير: " من المقرر أن تبدأ مرحلة المفاوضات بين الأهلي ونادي قطر القطري في الأيام المقبلة، وإذا كانت المفاوضات جدية سيوافق الأهلي على رحيل بدر بانون".

وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي معظم مباريات الموسم الجاري، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وشارك بدر بانون ، مع الأهلي في 11 مباراة فقط في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بدر بانون 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعد بدر بانون رفقة الأهلي، لمواجهة سموحة، المقرر لها غد الأربعاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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