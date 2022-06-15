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«فيتوريا» يطلب 4 ملايين دولار لتدريب الأهلي

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فيتوريا
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الأربعاء، 15-06-2022 09:34 ص

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن تفاصيل شخصية المدير الفني الجديد للأهلي عقب رحيل بيتسو موسمياني أمس
وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ‏مدرب ‎#الاهلي الجديد... آخر كلام مدير فني برتغالي، درب النصر السعودي، وكسب بيهم الدوري، ودرب بنفيكا  وعمل  نتائج ممتازة معاهم، واسمه: روي فيتوريا عمره ٥٢ سنة. بيلعب بطريقة ٢،٣،١ ,٤  وبيلعب بطريقة ٣ ,٤,٣ وحقق  نتائج جيدة. وطالب ٤ مليون دولار سنويا. "
ووجهت إدارة النادي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.. كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.
 

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