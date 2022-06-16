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سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه في «إيسترن كومباني»

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حسين الشحات
Native
Teads
الخميس، 16-06-2022 09:25 ص

رفض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك إيسترن كومباني، خلال مباراة الفريقين اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.
وأحرز حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك إيسترن كومباني عند الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة طولية من رامي ربيعة، ثم سدد كرة رائعة من فوق الحارس أحمد دعدور.
ورفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه في شباك إيسترن كومباني، احترامًا لناديه السابق، حيث سبق أن لعب الجناح في صفوف الفريق عندما كان يسمى "الشرقية للدخان".
وبدأ حسين الشحات مسيرته الاحترافية في صفوف الشرقية للدخان، قبل أن ينتقل منه إلى مصر للمقاصة عام 2014، ومنه إلى العين الإماراتي عام 2018 ثم انتقل للنادي الأهلي.
 

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