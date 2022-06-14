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«خلينا حبايب وكفاية كده».. مفاجآت عما حدث في جلسة رحيل موسيماني عن الأهلي

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الخطيب وموسيماني
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الثلاثاء، 14-06-2022 12:11 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" موسيماني عاد مع الأهلي عقب خسارة نهائي أفريقيا، وكان متفقا مع إدارة النادي على حضور الدورة التدريبية في المغرب، ولكن إدارة الأهلي لم تكن تعرف تفاصيل عن هذه الدورة، وفوجئوا بعد ذلك أنها دورة بحضور المدربين المغاربة فقط بالإضافة إلى الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق نهضة بركان".

أضاف شوبير:" في نفس الوقت سمعنا عن عروض لـ موسيماني في قطر، أحد الزملاء قال لي إنه سيتولى أكاديمية اسبابر بالإضافة إلى تحليل مباريات كأس العالم، لكن ما أعرفه أن موسيماني يعشق الملعب".

تابع شوبير:" موسيماني لم يكن بإمكانه الصبر حتى نهاية أغسطس لحسم مصيره مع الأهلي، لأن معظم الدوريات تنطلق قبل ذلك الموعد، وبالتالي لن يجد عرضا جيدا حال رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم، وللأمانة موسيماني اسم كبير في عالم التدريب".

واصل:" إدارة الأهلي غضبت من موسيماني لأن الدورة تضم مدربي الدوري المغربي فقط، والثقة بدأت تهتز بين مسؤولي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وموسيماني".

أشار شوبير:" حدث اجتماع بين الأهلي وموسيماني خلال تواجد المدرب الجنوب أفريقي في المغرب “عبر تقنية زووم”، وكان حديث موسيماني باردا، وأخبر إدارة الأهلي أنه مرهق".

لفت شوبير:" عقب عودة موسيماني، اجتمع المدرب بكابتن الخطيب والسيد ياسين منصور، وتحدث مسؤولو الأهلي عن ملف المباريات الودية والراحات ووجود مدرب عام واختيار الصفقات الجديدة، لكن موسيماني فاجأ الجميع خلال الجلسة بطلبه الرحيل، قال لهم مهمتنا انتهت لحد كده".

استطرد شوبير:" مسؤولو الأهلي سألوا موسيماني عن سبب طلبه الرحيل، قال لهم أنه أصيب ببعض الأمراض خلال وجوده في الأهلي ويعاني من ضغوطات شديدة، ومن الأفضل أن يكونوا حبايب".

اختتم شوبير:" تم الاتفاق على تلبية رغبة موسيماني ورحيل المدرب بصورة ودية وبدون شرط جزائي، ويتم تجهيز حفل وداع للمدرب".
 

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