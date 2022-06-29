شوبير: انتقال أشرف بن شرقي للأهلي سيحدث أزمة مع الشناوي وأفشة

الأربعاء، 29-06-2022
11:14 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة إمكانية تعاقده
الأهلي، مع أشرف بن شرقي نجم الزمالك
عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض .
واكد شوبير
في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الاهلي من حقه التفاوض
مع بن شرقي خاصة عقب إعلان الزمالك
رسميا رحيل اللاعب عقب نهاية تعاقده مشددا أنه
في حال وجد مسؤولي الفريق حاجه الأهلي له سيتم التفاوض فورا .
وتابع أن الأزمة
ستكون في المقابل المادي الذي يتقاضاه بن شرقي مشددا أنه
سيطلب ٢ مليون يورو في الموسم اي ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه مصري وهو رقم ضخم
للغاية.
وتابع أن هذا الأمر سيحدث أزمة
داخل غرفه الملابس خاصة وأن نجوم الفريق مثل
الشناوي وافشه لا يحصلون علي ثلث هذا المبلغ الضخم .