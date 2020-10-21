الأربعاء 21 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هجوم حاد على الـ"كاف" من نجم الزمالك بسبب مباراة الرجاء

جريمة بشعة تهز الأراضي الفلسطينية

مشهد صادم يثير ضجة.. فنان سعودي شهير يتبول على زميله

حالة نفسية.. «الشناوي» يغادر تدريبات الأهلي

وزير إسرائيلي: اتفاق تطبيع مع دولة عربية جديدة

خلافات تضرب المنتخب..«فتحي» يرفض إعطاء شارة الكابتن لـ«صلاح»

استدرجها وهتك عرضها.. السجن 10 سنوات لمغتصب فتاة الصيدلة

زيادة بنسبة 50%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين

«بن سلمان» في القمة: « نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم»

رئيس الوزراء يحذر من «كورونا»: هتأثر على أكل عيشنا

Ads
 

أكبر منظومة فاسدة

هجوم حاد على الـ"كاف" من نجم الزمالك بسبب مباراة الرجاء

رئيس الكاف
احمد احمد
 
الأربعاء، 21-10-2020 05:39 م أحمد سالم
هاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسب تأجيل مباراة  الأياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏طول عمر الكاف أكبر منظومة فاسدة من قديم الأذل ومعروف التربيطات إللي بتحصل جواه باعتراف كل إللي اشتغلو فيه قبل كدة منظومة كان بيقودها عيسي حياتو لازم يسود فيها الظلم و الفساد كله بالعلاقات والحب و المصالح بتحكم". 

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.
 

إقرأ ايضا

بيتسو موسيماني

تحذير شديد من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

413

حالة نفسية.. «الشناوي» يغادر تدريبات الأهلي

467

خلافات تضرب المنتخب..«فتحي» يرفض إعطاء شارة الكابتن لـ«صلاح»

أخبار متعلقة

received_398837014475686

أزمة جديدة تواجه "الجبلاية"

received_345531140061152

حقيقة تأجيل مباراة القطبين بأفريقيا

.

تعليق مهين من الكاف على خسارة الوداد من الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا

الكاف يكشف موعد إجراء قرعة ملعب نهائي دوري الأبطال

الزمالك وبيراميدز

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

received_1012895862488450

«ستاد القاهرة»: جاهزون لاستضافة القطبين بأفريقيا