حقيقة تأجيل مباراة القطبين بأفريقيا

الأربعاء، 21-10-2020
10:34 ص
محمد عبد الحارس
كشف محمود محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تأجيل
مباراة الأهلى والزمالك بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة والسبت المقبلين.
وأضاف "شاهين"، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "موجة الأمطار
سيتأثر بها أكثر السواحل الغربية مثل محافظة مطروح والسلوم والضبعة بالإضافة إلى شمال ووسط سيناء".
ويستضيف الأهلي نظيره الوداد الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى حين يواجه الزمالك هو الآخر نظيره الوداد السبت المقبل فى إطار مباريات إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقيي لكرة القدم، يعقد اجتماع عاجل لبحث امكانية تأجيل
لقاء الزمالك والرجاء
، بعدما أعلن مسئولي الرجاء إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا المستجد.