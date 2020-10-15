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الكاف يكشف موعد إجراء قرعة ملعب نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
 
الخميس، 15-10-2020 11:28 م المصريون ـ متابعات
حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء قرعة الملعب مستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا عن النسخة الحالية لتقام غدًا الجمعة في الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
وانتظر الكاف حضور بعثتي الأهلي والزمالك لإجراء القرعة في حضور الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.
كان الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد صرح بإجراء قرعة لتحديد ملعب محايد لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا حال وصول فريق مصري وآخر مغربي للنهائي، أما حال وصول فريقين من بلد واحد فسيستضيف المباراة النهائية تلقائيًا.
وتقام القرعة يوم الجمعة 16 أكتوبر الحالي في المغرب بمشاركة مندوبي أندية الأهلي والزمالك والوداد والرجاء أطراف نصف النهائي.
ولم تتقدم أي دولة بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا مما دفع الكاف لاعتماد نظام القرعة.
 

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