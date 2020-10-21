الأربعاء، 21-10-2020
02:41 م
محمد عبد الحارس
أزمة جديدة تواجه اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بعد أنباء تفيد بتاجيل لقاء الزمالك والرجاء
المقرر لها السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وتتمثل الأزمة فى موعد إنهاء بطولة الدورى، فى موعدها المحدد يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك بعد اقتراب مباراة الزمالك والرجاء
بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من التأجيل لتقام أحد يومى 30 أو 31 من الشهر الجارى، وهو نفس الميعاد المقرر لمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، وهذه الأزمة قد تؤدى لإنهاء الدورى أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر المقبل بسبب نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر حال تأهل الزمالك للنهائى، ومن بعده التوقف الدولى للمنتخب فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر.