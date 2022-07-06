أول قرار من «سواريش» بعد السقوط أمام الجونة

الأربعاء، 06-07-2022
09:45 ص
قرر الجهاز الفني
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش
منح
لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا بعد التعادل اليوم أمام الجونة
.
ويستأنف الأهلي
تدريباته بعد غدٍ الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة في بداية الاستعداد
لمباراة فيوتشر.
وسقط الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل بدون أهداف مع الجونة
، في المباراة التي أقيمت
مساء أمس على استاد خالد بشارة في الجونة
، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لمسابقة
الدوري الممتاز.
وسعى الأهلي بقوة لهز
شباك المنافس بالعديد من الهجمات، ولاحت أمامه العديد من الفرص المحققة، التي لم
تصل للنهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق وإتقان اللمسة الأخيرة، كما منعت العارضة
هدفًا محققًا للأهلي من رأسية صلاح محسن.
بهذه النتيجة ارتفع
رصيد الأهلي للنقطة 45، وكذلك ارتفع رصيد الجونة
للنقطة 22.