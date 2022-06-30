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وفاة أحمد عبدالعال أحد كبار مشجعي الأهلي بسبب الهزيمة أمام سموحة

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الخميس، 30-06-2022 01:22 م

وجه أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك السابق، رسالة إلى الجماهير المصرية، عقب وفاة مشجع أهلاوي بعد هزيمة الأهلي وسموحة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الإعلامي إسلام صادق، أعلن خلال الساعات الماضية، وفاة أحمد عبد العال أحد كبار مشجعي فريق الأهلي بالشرقية عقب هزيمة الفريق أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وكتب أحمد دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" وفاة أحد مشجعين النادي الأهلي بأزمة قلبية بعد ماتش سموحة خالص التعازي لأسرته وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
أضاف مدافع الزمالك السابق"" نصيحه لوجه الله من حقك تحب فريقك وتشجعه ودافع عنه لكن محدش يجي على صحته طظ في أي نادي صحتك لنفسك وعلشان أسرتك صحتك اهم شي في حياتك".

 

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