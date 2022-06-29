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الخطيب: "يانكون" لن يغادر الأهلي وهذه مهمته الجديدة بعد التعاقد مع"سواريز"

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يانكون
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الأربعاء، 29-06-2022 11:21 ص

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس التعاقد مع ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للأهلي .
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مجلس إدارة النادي برئاسه محمود الخطيب كان مستقرا علي اختيار سواريز ولكن الخطيب صمم علي بقاء ميشيل يانكون مدربا لحراس مرمي الفريق .
وأضاف أن ريكاردو أكد لمجلس الاداره أن لديه مدرب حراس مرمي صغير السن وجيد لذلك وافق الخطيب علي رحيل يانكون ولكنه طلب منه تولي قطاع الناشئين ووافق يانكون علي ذلك .
وتابع أن الخطيب أجري حوارا مع اللاعبين بالأمس وأخبرهم بضرورة الفوز أمام سموحه اليوم  لحديثه عن المشروع الذي يخطط له النادي بالتعاقد مع المدرب البرازيلي .
وأكمل أن الاهلي سيقيم مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون .

 

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