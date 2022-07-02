بقيادة المدرب الجديد.. الأهلي يلتقي بتروجيت مساء اليوم

السبت، 02-07-2022
08:55 ص
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره
بتروجيت
، في التاسعة من مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، على استاد القاهرة
الدولي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2020-2021.
يسعى فريق الأهلي في ظهوره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد
ريكاردو سواريش، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بتروجت، بعد الخسارة أمام سموحة
بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان النادي الأهلي، أعلن الأربعاء الماضي، تعيين ريكاردو سواريش مديرا فنيا
للفريق الأول، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسمياني.
ويضم الجهاز الفني البرتغالي سواريش كل من :
ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا مساعدا.. راؤول فاريا مطور
أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى..
لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.
على الجانب الآخر، يطمح فريق بتروجيت
في تحقيق مفاجأة من العيار
الثقيل، بإقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي.
ويلتقى الفائز من
مباراة الأهلي وبتروجيت
، مع الزمالك في نهائي كأس مصر.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس
مصر برصيد 37 لقبا، وبفارق 10 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.