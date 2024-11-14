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نجم الزمالك السابق يهاجم "زيزو": ميستحقش كل الفلوس دي

زيزو
ا
الخميس، 14-11-2024 10:16 ص

 

هاجم أيمن عبدالعزيز لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق ، أحمد السيد زيزو، بانه لا يستحق الحصول على 2 مليون دولار، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

 

وقال أيمن عبدالعزيز خلال تصريحات فضائية عبر برنامج "اللعيب": "أنا ضد فكرة هاجدد كل 3 أو 4 شهور، مهما كان حجمك مهما كنت لاعب كويس أنا ضد الكلام ده»، مشيرا: «كلنا عارفين ومتأكدين من أن زيزو أفضل لاعب في مصر آخر 3 سنين، لكن مينفعش كل شهرين أجيب عرض للنادي".

وتابع: "بالطريقة دي المفروض لاعب زي فتوح أو عبدالله السعيد أو الجزيري يعمل نفس الكلام، ومش بنشوف الكلام ده في الأهلي بسبب النظام، وزيزو مايستحقش مبلغ 2 مليون دولار للتجديد ده مقابل مبالغ فيه مع احترامي لقيمة زيزو الفنية والمعنوية، بسبب ارتباط الجماهير به".

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