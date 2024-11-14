هاجم أيمن
عبدالعزيز لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق ، أحمد السيد زيزو،
بانه لا يستحق الحصول على 2 مليون دولار، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وقال أيمن
عبدالعزيز خلال تصريحات فضائية عبر برنامج "اللعيب": "أنا ضد فكرة
هاجدد كل 3 أو 4 شهور، مهما كان حجمك مهما كنت لاعب كويس أنا ضد الكلام ده»،
مشيرا: «كلنا عارفين ومتأكدين من أن زيزو أفضل لاعب في مصر آخر 3 سنين، لكن مينفعش
كل شهرين أجيب عرض للنادي".
وتابع:
"بالطريقة دي المفروض لاعب زي فتوح أو عبدالله السعيد أو الجزيري يعمل نفس
الكلام، ومش بنشوف الكلام ده في الأهلي بسبب النظام، وزيزو مايستحقش مبلغ 2 مليون
دولار للتجديد ده مقابل مبالغ فيه مع احترامي لقيمة زيزو الفنية والمعنوية، بسبب
ارتباط الجماهير به".