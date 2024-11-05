الأربعاء 06 نوفمبر 2024
توقيت مصر 00:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المتحدث العسكري يعلن تفاصيل استشهاد ضابطين في تحطم طائرة

بعد عامين من حكم الإعـ.ـدام.. تطور مفاجئ في قضية قاتل ابنة خاله

نتنياهو يطيح بوزير الدفاع وسط غضب عارم ويكشف السبب

جريمة بولاق..الإيجار القديم ينهي حياة رجل ويضع شقيقه في العناية المركزة

لماذا وصل سعر الدولار إلى رقم قياسي لأول مرة منذ 80 يوماً؟

تحرك عاجل بعد قرار سفر النساء للسعودية بشروط معينة

فيديو أحدث ضجة.. مسؤول يعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مسؤولين كبار

إنبي يقطع إعارة لاعبه للزمالك:"بيتريقوا عليه"

لميس الحديدي: أسعار الغاز ارتفعت قبل مغادرة مديرة صندوق النقد

ماذا قال طبيب النساء المتهم بمضاجعة بناته الثلاثة أثناء محاكمته؟

إنبي يقطع إعارة لاعبه للزمالك:"بيتريقوا عليه"

Capture
ا
الثلاثاء، 05-11-2024 12:26 م

 

 

 

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي من قطع إعارة زياد كمال من نادي الزمالك في يناير المقبل.

 

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "لم يتم التحدث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة سيكون هناك شروط في التعاقد لصالح نادي إنبي".

 

وأضاف: "نحن أيضًا سنكسب عودة لاعب مميز، لكن قائمتنا مكتملة وحال عودة زياد كمال سنحتاج لرحيل لاعب وكل هذه الأمور لا تأتي هكذا لكن لابد من اتفاق مع الزمالك لتعويض كل ذلك".

 

وأكمل: "زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب، ولو تم التعامل معه كلاعب عادي فسيكون في مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة لكن تنقصه الثقة.

 

وتابع: "أتواصل مع زياد كمال دائمًا، ومشكلته عدم الثقة، وملف تعاقده سبب له مشكلة، خاصة هزار وتريقة لاعبي الزمالك في مسألة عقد الـ30 مليون جنيه".

 

وأتم تصريحاته: "زياد كمال لم يحصل على 30 مليون وهي لنادي إنبي، وليست دفعة واحدة وإنما تعتبر إعارات متجددة، وزياد كمال عقده ليس فئة أولى مع الزمالك".

إقرأ ايضا

282432518693202410080615461546

بشير التابعي يشيد بنجم الأهلي: الأفضل في مصر

260177

"رغم إني زملكاوي لكن هذا اللاعب في الأهلي مفيش اتنين يختلفوا عليه"

20210722080624624

مفاجأة عن تسريب حوار الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أخبار متعلقة

282432518693202410080615461546

بشير التابعي يشيد بنجم الأهلي: الأفضل في مصر

2017_3_5_2_22_25_522

لاعب الزمالك: "خدت 1.8 مليون جنيه من الأهلي ومرجعتهمش لحد دلوقتي"

بؤغت

أول رد فعل من "دونجا" بعد الإفراج عنه من الإمارات بعفو "بن زايد"

تسريب صور الزمالك

أول رد فعل من الزمالك بعد تسريب صور محاكمة لاعبيه أثناء محاكمتهم

2024_10_20_19_59_10_647

الزمالك يدرس إقالة عبدالواحد السيد وأحمد سالم

16-10-2023_00_36_16_GomhuriaOnline_521697405776

رئيس بعثة الزمالك يكشف مفاجأة عن أخر تطورات احتجاز ثلاثي الفريق