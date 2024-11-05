كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي من قطع إعارة زياد كمال من نادي الزمالك في يناير المقبل.

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "لم يتم التحدث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة سيكون هناك شروط في التعاقد لصالح نادي إنبي".

وأضاف: "نحن أيضًا سنكسب عودة لاعب مميز، لكن قائمتنا مكتملة وحال عودة زياد كمال سنحتاج لرحيل لاعب وكل هذه الأمور لا تأتي هكذا لكن لابد من اتفاق مع الزمالك لتعويض كل ذلك".

وأكمل: "زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب، ولو تم التعامل معه كلاعب عادي فسيكون في مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة لكن تنقصه الثقة.

وتابع: "أتواصل مع زياد كمال دائمًا، ومشكلته عدم الثقة، وملف تعاقده سبب له مشكلة، خاصة هزار وتريقة لاعبي الزمالك في مسألة عقد الـ30 مليون جنيه".

وأتم تصريحاته: "زياد كمال لم يحصل على 30 مليون وهي لنادي إنبي، وليست دفعة واحدة وإنما تعتبر إعارات متجددة، وزياد كمال عقده ليس فئة أولى مع الزمالك".