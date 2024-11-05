بشير التابعي يشيد بنجم الأهلي: الأفضل في مصر

أكد بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعاني من أزمة واضحة مؤخرا في موضوع الحكام، وهناك أخطاء كثيرة في المباريات أصبحت واضحة، مشيرًا إلى أنه لابد من تحسين منظومة التحكيم، وأي شخص يتعرض للمنظومة لابد من التحقيق معه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "عبدالله السعيد وناصر ماهر ثنائي مميز ويقودان الزمالك بمفردهما لتحقيق الانتصارات، وهذا شئ يحسب لمسئولي النادي الذين تعاقدوا معهما، وعبدالله يتميز بالهدوء الشديد، وأصبح يقوم بعمل أمور فنية لم يكن يفعلها في شبابه".

وأضاف: "سبق وتحدثت عن بعض اللاعبين وعدم جدوى التعاقد معهم في أوقات سابقة، الزمالك افتقد دونجا، لكن محمد شحاتة قدم مستوى جيد، ولابد أن يشارك في المباريات كلاعب وسط، بعيدا عن أي مركز آخر، ولابد من المحافظة على شحاتة لانه لاعب جيد ولديه شخصية".

وأكمل: "موضوع عمر فرج وانتقاله للزمالك هي محاولة استنساخ لـ وسام أبوعلي مع الأهلي، وميشالاك كونراد أقل من لاعبين كثيرين داخل الزمالك، ولا أعرف كيف تم التعاقد معه، ومستحيل يكون من بلد ليفاندوفسكي، لكن في النهاية الانتصار على البنك الأهلي بداية هامة للفريق في الموسم الحالي".

وزاد: "سيراميكا كليوباترا كان لديه حالة نشوة في الشوط الثاني وفتح الملعب بشكل غريب بينما الأهلي تفوق بشكل كاسح وفوجئت بوصول النتيجة لخمسة، وكان الرقم مرشح للزيادة".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر يقدم مستوى جيد مؤخرا مع الأهلي، وأصبح رقم 1 بالنسبة لكولر ويلعب على تاو وكهربا، اعتقد كولر أعاد اكتشافه من جديد".

وأتم: "مروان عطية من أفضل اللاعبين في خط الوسط داخل مصر، وهو جندي مجهول، كما انه يستخلص الكرة بدون ركلات حرة، وبأداء سهل ويقوم بالتمرير بشكل سريع".