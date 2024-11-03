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كولر: هذا أسوأ شوط لي مع الأهلي

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كولر: هذا أسوأ شوط لي مع الأهلي

ف
ا
الأحد، 03-11-2024 11:28 ص

 

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه بخماسية على حساب سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في إحراز هدف، في بداية المباراة".

 

وأضاف: "محمد الشناوي تألق في الشوط الأول، أنقذ الفريق في وقت حرج من أن تنقلب المباراة علينا والشوط الأول لي في مباراة سيراميكا هو الأسوأ لي مع الفريق".

 

وتابع: "تحدثت مع لاعبي الفريق بين شوطي المباراة، على ضرورة اللعب إلى الأمام وتكثيف الهجوم بشكل كبير في الشوط الثاني وسعيد بنتيجة المباراة وتحقيق الفوز الأول في الدوري".

وأكمل: "يوسف أيمن لم يتدرب بقوة مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة أنه تعرض لارتجاج في المخ خلال مباراة السوبر المصري".

 

واختتم كولر تصريحاته: "شعرت بعدم شفاء يوسف أيمن بشكل كام، عدم جاهزيته البدنية والذهنية، لذلك فضلت تغييره بين شوطي اللقاء".

 

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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