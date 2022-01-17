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نجم الأهلي يهاجم عبدالله السعيد: يلعب في المنتخب بأمر صلاح

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الإثنين، 17-01-2022 11:18 ص

انتقد أحمد بلال مهاجم المنتخب الوطني والأهلي الأسبق والمحلل الفني بقناة النادي الأهلي، أداء المنتخب الوطني، تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في الفترة الحالية، مؤكدًا: «كيروش يتعالى على الكرة المصرية، ومن الطبيعي أن يدافع محمد صلاح عنه لأنه لاعب في الفريق، وعبدالله السعيد لم يقدم أي شيء مع المنتخب، ومصطفى محمد كذلك، ومحمد مجدي قفشة هو الأفضل في مركز 10 .. هل كيروش جايب عبدالله السعيد عشان صاحب محمد صلاح».
وقال بلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»: «إذا كان هذا مستوى المنتخب الوطني أمام غينيا، هل يمكننا تخطي عقبة منتخب الجزائر في دور الـ16، وهل يمكننا عبور مباراتي تصفيات كأس العالم المقامة في قطر، هناك الكثير من الأمور التي لا يمكننا أن فهمها».
وأضاف: «هل كيروش يرى أن أفكاره أكبر كثيرًا من منتخب مصر والمصريين لأنه كان مساعدا للسير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد؟، أرى أنه بعيد تماما عن الرؤية الصحيحة لكرة القدم، فلا هوية أو روح للمنتخب واللاعبين، والرغبة في المكسب والحفاظ عليه ليست موجودة».
وتابع، أن المنتخب الوطني عانى من صعوبات كثيرة رغم أنه كان يلعب ضد منتخب غينيا بيساو الذي وصفه بأنه «غير مصنف»، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل ويودع المنتخب الوطني البطولة مبكرا.
 

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